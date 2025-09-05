Гельмут Марко: «Ред Булл» надеется на борьбу за победу, если «Макларен» не найдет дополнительную скорость в квалификации»

«Ред Булл» настроен сразиться за победу в Монце.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что команда готова сразиться за первое место на Гран-при Италии, если «Макларен » не удивит в субботу.

«Невероятный прирост скорости, если сравнивать с прошлым годом. Мы надеемся на борьбу с некоторыми другими командами за победу, если «Макларен» не найдет дополнительную скорость завтра.

[Длинные отрезки] очень впечатляют. Нам просто нужно найти больше сцепления на «софте». Но, на мой взгляд, мы способны достичь этого без изменения позиции антикрыла.

[В сравнении с сезоном-2024] у нас другая философия. Когда болид ведет себя более предсказуемо, Юки [Цунода ] оказывается довольно близок к Максу [Ферстаппену]», – проанализировал ситуацию Марко.

