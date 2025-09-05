Гельмут Марко: «Феррари» всегда сильна в Монце по пятницам»

Марко скептически относится к мощи «Феррари» на старте домашнего уик-энда.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко призвал не переоценивать многообещающие результаты «Феррари » в пятничных заездах перед Гран-при Италии. Пилоты Скудерии заняли первые две строчки утром и стали вторым и пятым после обеда.

«Я не удивлен. В Монце «Феррари» всегда сильна по пятницам.

Считаю, некоторые команды уже использовали самую мощную картографию двигателя», – произнес Гельмут.

Гран-при Италии-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Пиастри – 4-й

Гран-при Италии-2025. 1-я практика. Хэмилтон – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й