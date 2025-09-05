Гельмут Марко: «Феррари» всегда сильна в Монце по пятницам»
Марко скептически относится к мощи «Феррари» на старте домашнего уик-энда.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко призвал не переоценивать многообещающие результаты «Феррари» в пятничных заездах перед Гран-при Италии. Пилоты Скудерии заняли первые две строчки утром и стали вторым и пятым после обеда.
«Я не удивлен. В Монце «Феррари» всегда сильна по пятницам.
Считаю, некоторые команды уже использовали самую мощную картографию двигателя», – произнес Гельмут.
Гран-при Италии-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Пиастри – 4-й
Гран-при Италии-2025. 1-я практика. Хэмилтон – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й
