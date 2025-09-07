  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Формула-2. Италия. Браунинг выиграл 2-ю гонку, Дюрксен – 2-й, Марти – 3-й, Линдблад и Данн сошли
5

Формула-2. Италия. Браунинг выиграл 2-ю гонку, Дюрксен – 2-й, Марти – 3-й, Линдблад и Данн сошли

Пилот «Хайтека» Люк Браунинг одержал победу во второй гонке «Формулы-2» в Италии.

Вторую строчку занял гонщик «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Йозуа Дюрксен, в то время как третьим оказался пилот «Кампоса» Пепе Марти.

Заезд отличился целым рядом инцидентов и аварий, в результате которых произошло шесть сходов. Среди досрочно завершивших гонку пилотов числятся юниор «Макларена» Алекс Данн, который выступает за «Роден», и юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад, который выступает за «Кампос».

За счет победы во 2-й гонке в Монце Браунинг поднялся на вторую строчку личного зачета со 153 очками. Лидерство сохраняет Леонардо Форнароли из «Инвикты» – у него 174 очка.

Формула-2. Италия. Форнароли выиграл 1-ю гонку, Линдблад – 2-й, Дюрксен – 3-й

Формула-2. Италия. Браунинг выиграл квалификацию, Версхор стал 2-м и попал в аварию, Маини – 3-й, Линдблад – 7-й, Форнароли – 9-й после поломки

Опубликовал: Тимофей Поршнев
logoФормула-2
Кампос Рейсинг
результаты
Леонардо Форнароли
Пепе Марти
Йозуа Дюрксен
Роден
Люк Браунинг
Инвикта
Эй-Ай-Экс Рейсинг
Алекс Данн
Хайтек
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Фредерик Вассер: «Льюис Хэмилтон вернулся»
2 минуты назад
Норриса освистали на подиуме в Монце
34 минуты назад
Ферстаппен с отрывом в 19 секунд от Норриса выиграл в Италии
813 минут назад
Макс Ферстаппен: «Управлять машиной было одно удовольствие. Я очень рад победе»
517 минут назад
Оскар Пиастри о размене с Норрисом: «Небольшой «инчидент», но все нормально»
1022 минуты назад
Ландо Норрис: «Сегодня «Макларену» не хватило скорости, чтобы соперничать с Ферстаппеном»
427 минут назад
Ферстаппен – гонщик дня на Гран-при Италии
837 минут назад
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии-2025
841 минуту назад
Пиастри обогнал Норриса из-за медленного пит-стопа Ландо и пропустил напарника после приказа «Макларена»
8347 минут назад
Гран-при Италии-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й
64953 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото