Формула-2. Италия. Браунинг выиграл 2-ю гонку, Дюрксен – 2-й, Марти – 3-й, Линдблад и Данн сошли

Пилот «Хайтека» Люк Браунинг одержал победу во второй гонке «Формулы-2» в Италии.

Вторую строчку занял гонщик «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Йозуа Дюрксен, в то время как третьим оказался пилот «Кампоса» Пепе Марти.

Заезд отличился целым рядом инцидентов и аварий, в результате которых произошло шесть сходов. Среди досрочно завершивших гонку пилотов числятся юниор «Макларена» Алекс Данн, который выступает за «Роден», и юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад, который выступает за «Кампос».

За счет победы во 2-й гонке в Монце Браунинг поднялся на вторую строчку личного зачета со 153 очками. Лидерство сохраняет Леонардо Форнароли из «Инвикты» – у него 174 очка.

