Жак Вильнев: «Леклер начинает осознавать, что никогда не станет чемпионом мира»

Вильнев заявил, что не верит в титул Леклера.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев прокомментировал грусть пилота «Феррари» Шарля Леклера после схода на Гран-при Нидерландов .

«Он разочарован, так как, пожалуй, начинает осознавать, что никогда не станет чемпионом мира. Было плохо, становится хуже.

В следующем году будет совершенно новый регламент, и обычно «Феррари» не лучшим образом справляется с переменами, поэтому для него это тяжелая ситуация.

Он долго там выступал, и его звезда немного потускнела. Льюис [Хэмилтон] по крайней мере может полагаться на тот факт, что он многократный чемпион мира – неважно, если он потеряет былой блеск. Он все равно останется большой мировой звездой, и не только в «Ф-1», – отметил канадец в подкасте Sky Sports.

Выступления за «Феррари» – боль. И, похоже, Леклер упивается страданиями

«Феррари» – это депрессия: Хэмилтон ошибся и разбил машину, а Леклера вынес «Мерседес»