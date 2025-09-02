Макс Ферстаппен: «Я уже добился большего, чем когда-либо мечтал. Не знаю, смогу ли выиграть пятый титул»

Ферстаппен поделился своими перспективами на будущее.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен рассказал, что не планирует выступать в «Формуле-1» до 40 лет и может завершить карьеру уже в обозримом будущем.

При этом Макс отметил, что завоевание пятого чемпионского титула не является для него обязательным и он спокойно отнесется к тому, если не сумеет этого сделать.

«Мне кажется, что я уже добился большего, чем когда-либо мог мечтать. Так что да, разумеется, я очень рад и горжусь тем, чего сумел достичь, и я не знаю, смогу ли выиграть пятый титул. Возможно, мне удастся это сделать, но я об этом вообще не думаю.

У меня много планов и идей для реализации в других гонках, хотя это не значит, что я должен быть вовлечен в эти проекты на все сто процентов – я говорю о проектах, которыми хочу заниматься в будущем. Но очень важно все правильно сделать и организовать в самом начале. Но да, все это планы на будущее, всему свое время.

Мне бы хотелось еще какое-то время погоняться [после ухода из «Формулы-1»], но я также совсем не против заниматься менеджерской, руководящей работой. Ну, смотреть за тем, как другие гонщики выступают за рулем моей машины, моей команды.

Так что прямо сейчас мне сложно дать конкретный ответ. Ведь участие в гонках в том числе зависит от того, получаешь ли ты от этого удовольствие или нет, и насколько ты быстр. Ведь с возрастом ты рано или поздно начнешь терять скорость, и тогда, наверное, лучше будет уступить дорогу молодым…ведь тебе не захочется выглядеть полным идиотом», – рассказал Ферстаппен.

