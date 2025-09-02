  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен: «Я уже добился большего, чем когда-либо мечтал. Не знаю, смогу ли выиграть пятый титул»
13

Макс Ферстаппен: «Я уже добился большего, чем когда-либо мечтал. Не знаю, смогу ли выиграть пятый титул»

Ферстаппен поделился своими перспективами на будущее.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что не планирует выступать в «Формуле-1» до 40 лет и может завершить карьеру уже в обозримом будущем.

При этом Макс отметил, что завоевание пятого чемпионского титула не является для него обязательным и он спокойно отнесется к тому, если не сумеет этого сделать.

«Мне кажется, что я уже добился большего, чем когда-либо мог мечтать. Так что да, разумеется, я очень рад и горжусь тем, чего сумел достичь, и я не знаю, смогу ли выиграть пятый титул. Возможно, мне удастся это сделать, но я об этом вообще не думаю.

У меня много планов и идей для реализации в других гонках, хотя это не значит, что я должен быть вовлечен в эти проекты на все сто процентов – я говорю о проектах, которыми хочу заниматься в будущем. Но очень важно все правильно сделать и организовать в самом начале. Но да, все это планы на будущее, всему свое время.

Мне бы хотелось еще какое-то время погоняться [после ухода из «Формулы-1»], но я также совсем не против заниматься менеджерской, руководящей работой. Ну, смотреть за тем, как другие гонщики выступают за рулем моей машины, моей команды.

Так что прямо сейчас мне сложно дать конкретный ответ. Ведь участие в гонках в том числе зависит от того, получаешь ли ты от этого удовольствие или нет, и насколько ты быстр. Ведь с возрастом ты рано или поздно начнешь терять скорость, и тогда, наверное, лучше будет уступить дорогу молодым…ведь тебе не захочется выглядеть полным идиотом», – рассказал Ферстаппен.

Что мешает Хэмилтону бороться за победы с «Феррари»? Тормоза – снова, как и 12 лет назад

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: ESPN F1
logoФормула-1
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Феррари» представила ливрею для Гран-при Италии – ее посвятили Ники Лауде
317 минут назадФото
Гюнтер Штайнер: «Возможно, «Ред Булл» следует взять Аджара, ведь больше никого нет»
32 минуты назад
Тото Вольфф о двигателе «Ред Булл»: «Все равно что попытаться покорить Эверест»
453 минуты назад
Стефано Доменикали: «Нужно вернуться к обсуждению реверсивной решетки»
2сегодня, 08:33
Леклер одолжил телефон у фотографа после схода на Гран-при Нидерландов (RacingNews365)
3сегодня, 08:18
Гран-при Италии-2025. Расписание трансляций
2вчера, 18:45
Заявка Таиланда на проведение Гран-при «Ф-1» оказалась под угрозой после снятия с должности премьер-министра страны (RaceFans)
вчера, 17:10
MotoGP. Морбиделли продлил контракт с «ВР46» на сезон-2026
3вчера, 16:31
Лоран Мекьес: «Разумеется, Аджару разрешено атаковать Ферстаппена»
11вчера, 16:04
Фредерик Вассер: «Никто не знает, что ждет нас в сезоне-2026. Как никто не мог предсказать скорость «Брауна» в 2009 году»
9вчера, 15:45
Ко всем новостям
Последние новости
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
вчера, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
1 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото