Джордж Расселл: «Инцидент с Леклером испортил мне гонку. Из-за повреждений я лишился шансов побороться за подиум»

Расселл недоволен маневром Леклера в Зандворте.

Пилот «Мерседесе » Джордж Расселл прокомментировал инцидент на Гран-при Нидерландов , в котором Шарль Леклер обогнал его, выехав за пределы трассы.

По мнению Расселла, Леклера стоило оштрафовать за данный маневр, учитывая то, что при контакте между болидами «Мерседес» Джорджа получил повреждения.

«Это был бы отличный обгон, будь трасса метра на три шире, чем она есть. А так он [Леклер] должен был бы получить за это штраф. Ведь по правилам в такой ситуации гонщик на внутренней траектории всегда прав, за исключением ситуации, когда гонщику на внешней траектории к моменту захода на апекс удается поравняться колесами с передней осью болида соперника. И, как я уже говорил ранее, я не пытался выдавить Шарля, я просто придерживался своей естественной траектории.

Понятно, что в итоге Леклера выбили из гонки, однако тот инцидент испортил гонку мне. Мы, вероятно, [из-за инцидента с Леклером] финишировали бы на 7-м или 8-м месте. Мне очень повезло финишировать 4-м. При этом, из-за повреждений болида, я лишился шансов побороться за место на подиуме», – рассказал Расселл.

«Феррари» – это депрессия: Хэмилтон ошибся и разбил машину, а Леклера вынес «Мерседес»