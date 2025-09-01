Ральф Шумахер: «В «Мерседесе» должны быть готовы к тому, что Антонелли понадобится и время, и право совершать ошибки»

Шумахер поддержал Антонелли после его столкновения с Леклером.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер высказался о столкновении Андреа Кими Антонелли и Шарля Леклера на Гран-при Нидерландов .

По словам Шумахера, в «Мерседесе » действуют весьма грамотным образом, осознавая, что столь юный и неопытный гонщик, как Антонелли, неизбежно будет порой допускать дорогостоящие ошибки. И не судят итальянца слишком строго.

«Кими и сам знает, что он сделал не так. У него определенно есть скорость. В начале уик-энда было тяжело, но в гонке у него определенно был очень хороший темп.

Здорово и то, как в «Мерседесе» реагируют на подобные ошибки. Когда даете такой шанс столь юному гонщику, в спешке протаскивая его через юниорские серии, вы должны быть готовы к тому, что ему понадобится и время, и право совершать ошибки. И то, что «Мерседес» так поддерживает Антонелли – это здорово», – рассказал Шумахер.

