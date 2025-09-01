Тото Вольфф: «Жаль Леклера и «Феррари», но Антонелли должен стремиться к обгонам. Когда опускается визор, Кими превращается в монстра»

Вольфф вступился за «монстра» Антонелли после ошибки с Леклером.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф убежден, что Андреа Кими Антонелли нужно сохранить агрессивный настрой после аварии с соперником из «Феррари» Шарлем Леклером на Гран-при Нидерландов .

«Во время гонки я думал, что случилось бы, если бы Кими обогнал «Феррари ». Полагаю, в Италии были бы рады. Итальянские фанаты хотят, чтобы итальянский пилот сражался, пилотировал болид на пределе и иногда переходил грань. Это и случилось.

Разумеется, если говорить с точки зрения команды, мы не хотели выносить «Феррари». Естественно, нет. И, уверен, особенно Кими не хотел выбивать «Феррари». Но что есть, то есть. Это жесткая борьба. Не повезло, и мне жаль Шарля и «Феррари». Однако мы хотим, чтобы он пытался совершить обгон, он должен стремиться к этому.

Он свирепый соперник в гоночной машине – так было еще с картинга. Когда опускается визор, он превращается в монстра. Именно этого мы и хотим», – подчеркнул менеджер.

Тото Вольфф: «Антонелли – мальчик, которого «Мерседес» закинул в среду «Ф-1». Его хочется просто обнять»

Жак Вильнев о столкновении Антонелли с Леклером: «Очень плохо. Возможно, «Формула-1» пока слишком сложна для итальянца»