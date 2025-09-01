Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Лоусон финишировал бы пятым, если бы Сайнс в него не врезался»
Пермейн заявил, что Сайнс испортил гонку Лоусону.
Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн прокомментировал 12-е место Лиама Лоусона и контакт новозеландского пилота с Карлосом Сайнсом на Гран-при Нидерландов. Гонщик «Уильямса» получил десятисекундный штраф за столкновение.
«Очень жаль Лиама. Если бы Сайнс в него не врезался, он бы тоже был среди лидеров и финишировал пятым», – заявил босс.
Напарник Лоусона Изак Аджар стал третьим и завоевал первый подиум в карьере.
Сайнс о столкновении с Лоусоном: «Если судьи считают, что я заслужил 10-секундный штраф, они не соответствуют уровню «Формулы-1»
Лиам Лоусон о претензиях Сайнса: «Если бы виноват был я, то и штраф бы получил тоже я»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
