Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Лоусон финишировал бы пятым, если бы Сайнс в него не врезался»

Пермейн заявил, что Сайнс испортил гонку Лоусону.

Руководитель «Рейсинг Буллз » Алан Пермейн прокомментировал 12-е место Лиама Лоусона и контакт новозеландского пилота с Карлосом Сайнсом на Гран-при Нидерландов . Гонщик «Уильямса » получил десятисекундный штраф за столкновение.

«Очень жаль Лиама. Если бы Сайнс в него не врезался, он бы тоже был среди лидеров и финишировал пятым», – заявил босс.

Напарник Лоусона Изак Аджар стал третьим и завоевал первый подиум в карьере.

