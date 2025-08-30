Ферстаппен избежал наказания за превышение максимального времени круга в квалификации
Ферстаппен пообщался со стюардами в Зандворте.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен избежал наказания за то, что превысил максимальное время круга по ходу квалификации к Гран-при Нидерландов.
Четырехкратного чемпиона «Формулы-1» подозревали в том, что он слишком медленно ехал по трассе, тем самым создавая опасную ситуацию.
Стюарды рассмотрели инцидент и не стали наказывать гонщика. Судьи отметили, что нидерландец вписался бы в «дельту», если бы не желтые флаги, которые были показаны в конце круга.
«Оранжевая армия» Ферстаппена появилась не на «Ф-1». А за 40 лет до Макса!
