Жак Вильнев: «Когда это было важно, Пиастри проехал свой лучший круг за весь уик-энд»

Вильнев считает поул Пиастри важным в борьбе за титул.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов , отметив, что поул Пиастри может оказать сильное влияние на борьбу за победу в чемпионате.

«В этот уик-энд мы много говорили о борьбе в чемпионате, о попытках психологических игр и влияния этого на ситуацию.

И сегодня очень важный день. Весь уик-энд, во всех практиках, да и в начале квалификации Ландо Норрис продолжал проезжать один идеальный круг за другим, а Пиастри находился в 0,1-0,2 секунды позади, а для напарников это довольно большой отрыв.

Но теперь, когда важен был лишь последний круг, Пиастри проехал свой лучший круг за весь уик-энд. Он собрал все воедино. Психологически это очень важный момент», – рассказал Вильнев.

«Кадиллак» взял двух списанных ветеранов – их представил Киану Ривз. Зачем они дебютанту «Ф-1»?