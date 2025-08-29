  • Спортс
  Шарль Леклер: «Если суммировать, то это очень, очень, очень, очень тяжелая пятница»
Шарль Леклер: «Если суммировать, то это очень, очень, очень, очень тяжелая пятница»

Леклер уточнил, где у «Феррари» возникают проблемы в Зандворте.

Пилот «Феррари» подвел итоги пятничных практик Гран-при Нидерландов.

«Если суммировать, то это очень, очень, очень, очень тяжелая пятница. Вероятно, самая трудная за весь сезон – и это прямо после летнего перерыва. Так что можно считать это небольшим тревожным звонком.

Но в целом все нормально. У нас уже были сложные пятницы. Теперь нам предстоит изменить ситуацию. Но, конечно, день выдался нелегким. Первая практика была очень трудной, вторая прошла чуть получше – но все еще далеко от желаемого.

Я не жду, что все кардинально изменится. «Макларен» в своей лиге, как и «Астон Мартин» – который удивил. Мы попробуем улучшить темп, впереди много работы.

В целом мы теряем 90% времени в двух поворотах – кое с чем наша машина пока никак не может справиться. Мы пытаемся выяснить, почему так много времени теряется именно в этих двух поворотах. Обычно такого не происходит. Попробуем найти решение», – отметил Леклер.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
