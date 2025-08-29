  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фредерик Вассер: «У «Феррари» всегда возникают трудности в Зандворте, особенно в квалификации»
1

Фредерик Вассер: «У «Феррари» всегда возникают трудности в Зандворте, особенно в квалификации»

Вассер надеется, что «Феррари» сможет приблизиться к лидерам в Нидерландах.

Руководитель «Феррари» подвел итоги пятничных практик Гран-при Нидерландов.

Для Скудерии день сложился неоднозначно. В первой практике Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон показали 14-е и 15-е время соответственно; во второй сессии результаты улучшились: Леклер оказался 8-м, а Хэмилтон – 6-м.

«У нас всегда возникают трудности на этой трассе, особенно в квалификации. Утром мы были далеко позади, но днем приблизились – это говорит о том, что мы идем по верному пути.

Мы теряем много времени во втором секторе, особенно в длинных поворотах – таких как 9-й и 10-й. Будем надеяться, что завтра не будет дождя, ведь мы хотим проверить еще пару идей, которые могут помочь подобраться к лидерам еще ближе.

Развороты Льюиса в обеих практиках? Приятно видеть, как Хэмилтон атакует изо всех сил. Когда вы испытываете такие же трудности, как мы на этой трассе, важно полагаться на оба болида.

Что мы можем сделать во второй половине сезона? Первое место вне досягаемости, но второе – вполне. Мы взяли поул в Венгрии. Посмотрим, что у нас получится. Все будет также зависеть от характеристик трасс», – отметил Вассер.  

Гран-при Нидерландов-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Алонсо – 2-й, Пиастри – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
logoФредерик Вассер
Гран-при Нидерландов
logoФеррари
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Тото Вольфф: «Есть дипфэйк-порно с моим лицом. Меня это не беспокоит, если тело красивое и я хорошо справляюсь»
1230 минут назад
Гран-при Нидерландов-2025. Расписание трансляций
658 минут назад
Сын Рубенса Баррикелло продолжит карьеру в «Формуле-3»
4вчера, 19:40
Алекс Палоу ответил на слухи про интерес со стороны «Ред Булл»: «Трудно ответить отказом на предложение, которого даже не слышал»
1вчера, 19:22
Шарль Леклер: «Если суммировать, то это очень, очень, очень, очень тяжелая пятница»
6вчера, 18:57
Колтон Херта ведет переговоры с несколькими командами «Формулы-2» (Racer)
3вчера, 18:37
Кими Антонелли: «Работа еще осталась, но в «Мерседесе» знают, как можно улучшить темп»
вчера, 18:29
Алекс Албон: «Я был бы не против дождя в квалификации»
2вчера, 18:21
Джордж Расселл: «Мерседес» не настолько близок к лидерам, как хотелось бы»
вчера, 18:17
Карлос Сайнс: «Надеюсь, в квалификации у «Уильямса» будет шанс попасть в топ-10»
1вчера, 18:10
Ко всем новостям
Последние новости
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото