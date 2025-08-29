Фредерик Вассер: «У «Феррари» всегда возникают трудности в Зандворте, особенно в квалификации»

Вассер надеется, что «Феррари» сможет приблизиться к лидерам в Нидерландах.

Руководитель «Феррари » подвел итоги пятничных практик Гран-при Нидерландов.

Для Скудерии день сложился неоднозначно. В первой практике Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон показали 14-е и 15-е время соответственно; во второй сессии результаты улучшились: Леклер оказался 8-м, а Хэмилтон – 6-м.

«У нас всегда возникают трудности на этой трассе, особенно в квалификации. Утром мы были далеко позади, но днем приблизились – это говорит о том, что мы идем по верному пути.

Мы теряем много времени во втором секторе, особенно в длинных поворотах – таких как 9-й и 10-й. Будем надеяться, что завтра не будет дождя, ведь мы хотим проверить еще пару идей, которые могут помочь подобраться к лидерам еще ближе.

Развороты Льюиса в обеих практиках? Приятно видеть, как Хэмилтон атакует изо всех сил. Когда вы испытываете такие же трудности, как мы на этой трассе, важно полагаться на оба болида.

Что мы можем сделать во второй половине сезона? Первое место вне досягаемости, но второе – вполне. Мы взяли поул в Венгрии. Посмотрим, что у нас получится. Все будет также зависеть от характеристик трасс», – отметил Вассер .

