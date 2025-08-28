  • Спортс
3

Шарль Леклер о шансах выиграть одну в сезоне-2025: «Надеюсь, что мы еще будем приятно удивлены»

Леклер невысоко оценивает шансы выиграть гонку в сезоне-2025.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признал, что Гран-при Венгрии был лучшим шансом команды выиграть гонку в нынешнем сезоне. При этом монегаск не исключает, что у «Феррари» может появиться шанс в одном из оставшихся заездов, несмотря на преимущество «Макларена» в скорости.

«В первой половине сезона? Да, безусловно. Но насчет второй половины сезона я не уверен – надеюсь, мы еще будем приятно удивлены.

Например, если бы в прошлом году кто-нибудь сказал мне, что мы сможем выиграть в Монце, я бы этому человеку не поверил. Так что я надеюсь, что и в этом году нас ждет приятный сюрприз.

Но да, стартуя с поула в Венгрии – на трассе, где очень сложно обгонять, – у нас была отличная возможность. Которая вряд ли представится вновь, учитывая, насколько силен сейчас «Макларен».

Но посмотрим. Я не слишком думаю о шансах и вероятностях. Я больше сосредоточен на том, что мы можем сделать вместе с командой, чтобы улучшить наши шансы побороться с «Маклареном», – рассказал Леклер.

«Ф-1» возвращается – вот расклады на первый Гран-при! Дождь даст шанс «Мерседесу»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
