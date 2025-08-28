Фернандо Алонсо: «Палоу на уровне «Ф-1», безусловно. Буду рад, если Алекс получит шанс»

Алонсо оценил перспективы Палоу в «Ф-1».

Гонщик «Астон Мартин » Фернандо Алонсо предположил, что его соотечественник Алекс Палоу освоился бы в «Формуле-1» после четырех титулов в «Индикаре ».

«Как я говорил по поводу Макса [Ферстаппена], у него есть мой номер.

Он обладает талантом и способностью быстро адаптироваться. В конце концов, все зависит от машины. Если ты в хвосте пелотона, возникает ощущение, что ты не можешь приспособиться, и ошибок больше из-за попыток компенсировать недостатки. В быстром болиде все проще.

Я считаю, он, безусловно, на уровне «Формулы-1». Если он получит шанс, буду очень рад за него», – произнес испанец перед Гран-при Нидерландов.

