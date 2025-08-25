Николас Томбасис о регламенте-2026: «Умные гонщики уже сейчас имеют преимущество. Пилоты справятся с новыми вызовами»

В ФИА разъяснили роль умственных способностей пилотов в 2026-м.

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис высказался о том, что в следующем сезоне пилотам придется гораздо активнее работать с гибридной составляющей силовой установки.

«На мой взгляд, нужно найти баланс между шахматной партией, которой является управление энергией – мы не хотим, чтобы все уходило в эту крайность – и другой крайностью, когда ты просто рулишь и нажимаешь на педали газа и тормоза. Необходимо найти компромисс.

Умные гонщики имеют преимущество уже сейчас. Разница в результатах в сегодняшней «Ф-1» частично объясняется и этим.

И речь не только про нынешнюю «Ф-1» – умственные ресурсы играют свою роль в последние 20 лет – с ранних этапов моей карьеры, когда я работал, к примеру, с Шумахером . Конечно, он был феноменально талантлив, однако во многом его выделяла способность думать о самых разных факторах во время гонки.

Среди современных пилотов есть те, которые, как кажется, способны держать в голове дополнительные вещи, а другим приходится использовать все свои «процессоры», чтобы управлять болидом.

Мы говорим о лучших гонщиках в мире, и у них довольно высокий интеллект. Они справятся с определенными [новыми] вызовами.

Чтобы работать с данными параметрами, необходим определенный уровень понимания. Как мы считаем, это часть работы топ-пилота. Однако это не должно становиться главным навыком. Главным навыком все еще является способность вовремя тормозить, быстро проезжать повороты, находить предел, выбирать правильные траектории и так далее. Такие вещи по-прежнему отличают хороших гонщиков от плохих», – заверил Томбасис.

Николас Томбасис: «Не считаю, что в 2026-м у одного моториста будет существенное преимущество, как в 2014-м»

Алекс Албон: «В 2026-м успеха добьются гонщики, чьи когнитивные способности позволят эффективно управлять батареей»