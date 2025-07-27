Фредерик Вассер: «У «Феррари» будет шанс на победу в 2025-м, Будапешт лучше подходит болиду»

«Феррари» ожидает минимум одну победу в сезоне.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер ответил на вопрос о том, будет ли у его команды шанс выиграть гонку в 2025 году.

«Да, конечно. Считаю, мы сделали шаг вперед. Здесь, в Спа, на длиннейшем круге сезона, мы оказались в трех десятых от «Макларена ». Но все еще надо оптимизировать пакет обновлений.

Сразу после Спа будет траса, которая лучше подходит характеристикам болида, Будапешт. Так что нужно стараться, двигаться от гонки к гонке, каждый раз начиная с чистого листа утром в пятницу», – сказал Вассер в эфире итальянского Sky.

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