Лоусон сошел на старте Гран-при Великобритании после столкновения с Оконом
Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон завершил Гран-при Великобритании на первом круге.
Новозеландец вылетел за пределы трассы после столкновения с соперником из «Хааса» Эстебаном Оконом.
Гонщик «Альпин» Франко Колапинто, начавший заезд с пит-лейн, также сошел из-за технических проблем.
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Ждем хаос в Британии на «Ф-1»: шесть претендентов на победу и подсыхающая трасса
Опубликовал: Михаил Ширяев
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