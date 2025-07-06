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Лоусон сошел на старте Гран-при Великобритании после столкновения с Оконом

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон завершил Гран-при Великобритании на первом круге.

Новозеландец вылетел за пределы трассы после столкновения с соперником из «Хааса» Эстебаном Оконом.

Гонщик «Альпин» Франко Колапинто, начавший заезд с пит-лейн, также сошел из-за технических проблем.

За ходом гонки можно следить вместе с нашим онлайном:

Ждем хаос в Британии на «Ф-1»: шесть претендентов на победу и подсыхающая трасса

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФранко Колапинто
logoРейсинг Буллз
logoЛиам Лоусон
logoАльпин
Гран-при Великобритании
logoЭстебан Окон
logoХаас
logoФормула-1
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