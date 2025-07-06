Лоусон сошел на старте Гран-при Великобритании после столкновения с Оконом

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон завершил Гран-при Великобритании на первом круге.

Новозеландец вылетел за пределы трассы после столкновения с соперником из «Хааса » Эстебаном Оконом .

Гонщик «Альпин» Франко Колапинто, начавший заезд с пит-лейн, также сошел из-за технических проблем.

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