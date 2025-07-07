Льюис Хэмилтон: «Мне нужен более стабильный баланс болида»
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Великобритании, отметив, что хотел бы видеть больше стабильности в работе своей машины.
«Мне нужен более стабильный баланс болида. Хотелось бы, чтобы при повороте на низких скоростях машина вела себя стабильнее. Хотя в этот уик-энд мы в целом смотрелись отлично.
В практиках мы постоянно были в числе лидеров. В квалификации нам, к сожалению, не удалось выжать из машины все, что было можно. Ну а затем гонка сложилась тяжелее, чем ожидалось – и вот в этом нам нужно прибавлять, становиться сильнее.
Когда трасса полностью высохла, нам стало чуть проще, сцепление колес с треком улучшилось, но даже тогда, как вы могли видеть, меня пару раз занесло и чуть не развернуло в 11-м повороте. Так что да, ошибок тоже хватало», – рассказал Хэмилтон.
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