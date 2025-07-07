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Ферстаппен дождался Хюлькенберга в воскресенье – гонщики вместе улетели домой в Монте-Карло на частном самолете (Sky Germany)

Ферстаппен подвез Хюлькенберга до дома на частном самолете.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен после Гран-при Великобритании дождался Нико Хюлькенберга – и гонщики вместе улетели домой в Монако на частном самолете Макса. Об этом сообщает Sky Germany.

Сам Ферстаппен, комментируя долгожданное попадание Хюлькенберга на подиум, отметил, поздравил Нико с прерванной серией в 294 Гран-при без места в топ-3.

«Думаю, Нико очень спокойно ко всему этому относился. Он сам хорошо понимает, на что способен на самом деле. И он демонстрировал свой талант и до «Формулы-1», и уже когда попал в чемпионат. Просто до настоящего момента в «Формуле-1» ему не удавалось этого [попасть на подиум].

Так что Нико без сомнения рад этому результату, хотя он в любом случае знал, что является очень хорошим гонщиком. Попадание на подиум само по себе не делает тебя внезапно намного лучше, чем ты есть. Но в любом случае для Нико здорово, что ему наконец-то удалось попасть на подиум», – рассказал Ферстаппен.

Главный неудачник «Ф-1» дольше всех в истории ждал подиума. Сделал это, стартовав предпоследним

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
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