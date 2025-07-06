Фернандо Алонсо: «Хюлькенберг стартовал 19-м, а финишировал 3-м. Это его первый подиум, я правда очень рад за Нико»

Алонсо поздравил Хюлькенберга с первым подиумом в «Ф-1».

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо рассказал, что очень рад за Нико Хюлькенберга , которому на Гран-при Великобритании удалось прорваться с 19 на 3 место и впервые в карьере попасть на подиум.

«Я стартовал 7-м, а финишировал 9-м. Нико стартовал 19-м, а финишировал 3-м. Так что да, если все сделать правильно, в таких переменчивых условиях можно очень многого добиться.

Это первый подиум Нико и я очень за него рад. Он один из лучших гонщиков в «Формуле-1», который просто никогда не получал возможности проявить себя за рулем действительно быстрой машины. Я правда очень-очень за него рад. Надеюсь, сегодня он как следует отпразднует этот успех», – рассказал Алонсо.

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