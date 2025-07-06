Макс Ферстаппен о Пиастри: «10 секунд – это очень жесткий штраф»
Ферстаппен высказал мнение о штрафе Пиастри.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что узнал о штрафе Оскара Пиастри уже после гонки.
На рестарте Пиастри резко затормозил и сильно сбросил скорость, устроив Ферстаппену так называемый «брейк-тест». Стюарды посчитали действия Пиастри слишком опасными и оштрафовали австралийца на 10 секунд.
«Со мной подобное случается уже не в первый раз. И соперники уже пару раз так действовали в отношении меня.
Но я только после гонки услышал о том, что Оскар был оштрафован на 10 секунд. Это снова очень жесткий штраф, 10 секунд — это очень много. Но да, правила придумываю не я», – рассказал Ферстаппен.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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