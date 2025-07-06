Макс Ферстаппен: «Сказал спасибо Антонелли за слипстрим, надо поесть пасту вместе»
Ферстаппен анонсировал пасту с Антонелли.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поблагодарил соперника из «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли за слипстрим, который помог нидерландцу завоевать поул к Гран-при Великобритании.
«Он немного помог мне, так что я сказал ему спасибо. Кими дал мне слипстрим.
Нам надо поесть пасту вместе в ближайшее время», – произнес четырехкратный чемпион «Формулы-1» в эфире итальянского Sky.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
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