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Ландо Норрис: «Мог бы идеальный круг принести нам поул? Да. Но этот круг проехал Ферстаппен»

Норрис высказался о поражении в квалификации на «Сильверстоуне».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Великобритании, отметив, что вряд ли мог добиться большего, учитывая то, как удалось выступить Максу Ферстаппену.

«Я немного подавлен тем, что не смог выиграть поул. Мы просто оказались недостаточно быстры, как команда. Мог бы идеальный круг принести нам поул? Да. Но этот круг проехал Макс.

При этом отрывы минимальны и все решили совсем небольшие ошибки. Сегодня победу от поражения отделяли пара сотых долей секунды, которые можно было выиграть или проиграть на каких-то участках трассы.

Я надеялся чуть сильнее прибавить на последнем быстром круге. Но в некоторых поворотах не удалось поймать достаточно сцепления с трассой и достаточно баланса», – рассказал Норрис.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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Гран-при Великобритании
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