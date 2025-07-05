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Шарль Леклер о 6-м месте: «Я был недостаточно хорош и винить могу только себя»

Леклер взял на себя вину за неудачу в квалификации.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Великобритании, отметив, что сам виноват в том, что показал лишь 6-е время, хотя гонщиков Скудерии считали претендентами на поул.

«Я был недостаточно хорош. К сожалению, эта квалификациях оказалась из числа тех, после которых ты думаешь о том, чего мог бы добиться, если бы что-то сделал или не сделал. Хотя, в конечном счете, если я сам не способен сделать свою работу за рулем болида, не могу хорошо пройти все повороты – то в итоге я закономерно оказываюсь шестым, а не на первом ряду стартовой решетки.

Так что винить я могу только себя. И я так сильно разочарован, потому что квалификация обычно является моей сильной стороной. Но вот уже на протяжении некоторого времени я чувствую, что стал немного лучше выступать в гонках, но вот в квалификациях мне порой чего-то не хватает.

У нас есть некоторые проблемы с болидом, которые мы стараемся устранить, а сделать это не так просто. Но это не оправдание.

С учетом старта с шестой позиции найти возможность оказаться в чистом воздухе будет очень трудно. Но я сделаю все, что смогу», – рассказал Леклер.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Гран-при Великобритании
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logoФеррари
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