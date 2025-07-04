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Андреа Кими Антонелли: «Не самый просто день, но машина, по ощущениям, работала не так уж плохо»

Антонелли оценил свою скорость в первый день уик-энда на «Сильверстоуне».

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Великобритании, отметив, что надеется на похолодание в субботу и в воскресенье.

«Не самый простой день. Здесь я чувствую, что нахожусь под довольно сильным давлением. Сегодня температура была заметно выше, чем предполагалось изначально. Но в целом, если быть честным, по ощущениям, наша машина работала не так уж плохо.

Хотя понятно, что впереди нас ждет много работы – и что мне тоже нужно работать над пилотажем. Надеюсь, завтра будет прохладнее – по крайней мере, об этом говорит прогноз. Посмотрим, что мы сможем сделать», – рассказал Антонелли.

«Формуле-1» – 75 лет. Главное о каждом сезоне – ультракоротко

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
Гран-при Великобритании
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