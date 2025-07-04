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Фредерик Вассер: «Битва в Великобритании будет лучшей с начала сезона, вероятно»

В «Феррари» ждут напряженную борьбу в Сильверстоуне.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер оптимистично оценил потенциал своей команды на Гран-при Великобритании после пятничных тренировок.

«Все прошло хорошо, и после обеда мы показывали стабильный темп в гоночных симуляциях. На старте симуляции мы переатаковали, но действовать агрессивно – это нормально.

Кроме того, это воодушевляет перед завтрашним днем, пусть даже придется начать с нуля – все настолько плотно. Вероятно, будет хорошая битва, лучшая с начала сезона.

Нам необходимо найти баланс. Возможно, в начале гонки надо действовать чуть более консервативно. С другой стороны, ты можешь оказаться далеко позади. Сегодня мы атаковали слишком сильно. Думаю, это нормально, ведь это лучший способ найти предел, но переходить эту грань не стоит.

Надеюсь, новое днище нам помогло, но, откровенно говоря, важнее собрать все воедино, найти хорошие настройки и хороший баланс.

Сегодня все прошло здорово, однако нельзя раздувать ожидания. Давайте сосредоточимся на себе – в том числе потому, что мы не конца удовлетворены», – произнес Вассер в эфире итальянского Sky Sport.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
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