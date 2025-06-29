Андреа Кими Антонелли о столкновении с Ферстаппеном: «Хотел бы извиниться и перед командой, и перед Максом, разумеется»

Антонелли взял на себя вину за столкновение с Ферстаппеном.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о причинах, которые привели к столкновению с Максом Ферстаппеном на первом круге Гран-при Австрии .

В результате столкновения оба гонщика не смогли продолжить заезд и сошли с дистанции Гран-при Австрии.

«Не думаю, что я именно что опоздал с торможением. Просто торможение было жестким, ведь я был позади сразу нескольких машин. И в этот момент у меня заблокировало задние колеса, из-за чего просто не смог остановить машину.

После блокировки задних колес я потерял контроль над машиной, и мне пришлось пытаться увернуться от столкновения с Лоусоном. Но было слишком поздно, потому что скорость сближения была слишком высокой. И у меня заблокировались и передние колеса, так что вместо торможения машина, наоборот, начала ускоряться. И в этот момент столкновение уже было неизбежно.

Мне очень жаль, что так вышло, и я хотел бы извиниться и перед командой, и, разумеется, перед Максом, ведь он в этой ситуации точно ничего не мог сделать.

Да, я допустил серьезную ошибку. Но нужно идти вперед и теперь сосредоточиться на подготовке к этапу на «Сильверстоуне». Посмотрим, получу я штраф после гонки или нет, но мне в любом случае будет важно вернуться на тот уровень, который я продемонстрировал на Гран-при Канады», – рассказал Антонелли.

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