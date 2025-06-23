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Антонелли закончил школу через неделю после первого подиума в «Ф-1»

Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли сообщил, что успешно завершил обучение в школе.

«Сдал!» – написал 18-летний итальянец в соцсетях о выпускных экзаменах.

Неделю назад, на Гран-при Канады, Антонелли завоевал свой первый подиум, став третьим по молодости пилотом в истории «Формулы-1» с таким достижением. Кроме того, Кими признали гонщиком дня.

Антонелли завоевал подиум в 18 лет и 9 месяцев – это 3-й по молодости показатель в истории «Ф-1»

Антонелли признан гонщиком дня по итогам Гран-при Канады

Фото: соцсети Андреа Кими Антонелли

Опубликовал: Михаил Ширяев
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logoАндреа Кими Антонелли
Гран-при Канады
logoМерседес
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