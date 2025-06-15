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Макс Ферстаппен сорвался на журналиста в ответ на вопрос о возможной дисквалификации: «Это меня бесит»

Ферстаппен отказался комментировать свою возможную дисквалификацию.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен находится на грани дисквалификации на один Гран-при, поскольку набрал уже 11 штрафных баллов – и ему не хватает всего одного балла для того, чтобы пропустить одну гонку.

На пресс-конференции после квалификации к Гран-при Канады журналисты вновь задали Ферстаппену вопрос на тему его возможного бана, на что Макс отметил, что ему надоело отвечать на вопросы по данному теме.

«Мне не нужно снова слушать рассуждения об этом. Это меня бесит. Вы ведь уже говорили об этом в четверг – это же пустая трата времени, детский сад. Вот почему я и сам не хочу давать слишком много комментариев. Потому что это раздражает – таков мир, в котором мы живем», – рассказал Ферстаппен.

Расклады в «Ф-1» перед Гран-при Канады: но хоть теперь-то «Макларен» точно победят?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
Гран-при Канады
logoРед Булл
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logoФормула-1
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