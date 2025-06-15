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Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, что мы сможем побороться и после старта с 5-й позиции»

Хэмилтон надеется попасть на подиум в Монреале.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Канады, отметив, что даже с учетом старта с 5-й позиции постарается попасть на подиум в предстоящей гонке.

«Мы сделали все, что могли, подбирая оптимальный вариант настроек болида. Мы весь уик-энд работали на пределе возможностей, стараясь стать быстрее, но мне просто не кажется, что эта машина способна заметно прибавить в скорости. И я определенно не считаю, что мы сейчас способны соперничать с ребятами впереди и нам просто нужно признать свое текущее положение.

Шарль хорошо начал свой круг, но завершить его он не смог. Возможно, он смог бы улучшить свое время где-то на 0,2 секунды, но это бы все равно не помогло нам оказаться на первом ряду стартовой решетки.

При этом у некоторых соперников в распоряжении были шины «медиум», и я не до конца понимаю, почему мы сами не рассмотрели подобный вариант. Мы либо думали, что все будут использовать «софт», либо же нам сказали, что «софт» будет работать лучше, из-за чего мы и использовали только шины этого типа.

Надеюсь, что смогу получить удовольствие от гонки и после старта с третьего ряда. Не знаю, вернутся ли проблемы, которые были в Испании, или нет. Я надеюсь, что нет. На каждой трассе, куда я приезжаю, для меня все в новинку, потому что я впервые выступают на этой трассе на болиде «Феррари», который сильно отличается (от «Мерседеса»), и адаптироваться к этим изменениям весьма непросто.

Тем не менее, я надеюсь, что мы сможем побороться и после старта с 5-й позиции. У нас есть новые шины – в моем распоряжении есть один свежий комплект «медиума» и два свежих «харда». Так что, может быть, это даст нам преимущество над соперниками впереди. Я все еще стремлюсь попасть на подиум – надеюсь, завтра нам удастся это сделать», – рассказал Хэмилтон.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
logoФормула-1
Гран-при Канады
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