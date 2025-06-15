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Макс Ферстаппен о результате квалификации: «Всегда предпочту начинать гонку с первой позиции»

Ферстаппен оценил результаты квалификации к гонке в Монреале.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Канады, отметив, что несмотря на удовлетворение результатом предпочел бы старт с первой позиции.

«Я хорошо чувствую себя на протяжении всего уик-энда. Машина находится в хорошем диапазоне рабочих настроек.

Здесь твоя машина должна быть весьма эффективна на прямых, чего нам в целом удалось добиться, так что, в общем и целом, я доволен квалификацией. Машина снова работала весьма хорошо.

Тяжелым был выбор шин – не было понятно, какой тип резины использовать. Но я думаю, что в итоге мы сделали правильный выбор [в пользу «медиума»].

Что касается стартовой позиции (и возможного преимущества 2-го места за счет слип-стрима на стартовом рывке), то я всегда предпочту начинать гонку с первой позиции, находясь впереди.

Но в целом все нормально. Посмотрим, что будет завтра. Я уже доволен тем, чего мы добились сегодня, оказавшись на первом ряду стартовой решетки. Надеюсь, завтра мы проведем хорошую гонку», – рассказал Ферстаппен.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoРед Булл
Гран-при Канады
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
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