Льюис Хэмилтон: «Феррари» будет не так уж просто пробиться в третий сегмент квалификации»

Хэмилтон рассказал о целях на квалификацию в Монреале.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Канады, а также поделился мнением о перспективах команды в дальнейших сессиях.

«Первый день прошел не особенно хорошо. Мне нравится выступать на этой трассе, болельщики тут просто потрясающие, но машина в первый день вела себя совсем иначе в сравнении с тем, к чему я привык на этой трассе в прошлом.

Первая практика прошла нормально, потом мы внесли в настройки болида некоторые изменения. И, если честно, мне казалось, что с этими изменениями машина стала быстрее, а оказалась, что она стала медленнее. Ну или просто наши конкуренты стали еще быстрее.

Я не знаю, какой результат возможен в квалификации. Думаю, такими темпами нам будет не так уж просто пробиться в третий сегмент, но явно не невозможно. Ну а затем мы можем постараться попасть в топ-5, хотя сделать это будет сложно», – рассказал Хэмилтон.

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