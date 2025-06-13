Гельмут Марко: «Борьба Ферстаппена за титул закончится, если быстро не сократить отставание»

Ферстаппен близок к потере титула, заявил Марко.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что Макс Ферстаппен может завершить борьбу за пятое чемпионство в ближайшее время.

После девяти этапов сезона-2025 нидерландец отстает от пилота «Макларена » Оскара Пиастри на 49 очков.

«Если мы не сможем быстро сократить отставание, борьба за титул в зачете гонщиков тоже закончится. Мы должны иметь возможность выигрывать своими силами, как было в Сузуке», – сказал Гельмут в интервью Krone Zeitung.

По мнению Марко, перевернуть ситуацию на Гран-при Канады не удастся, поскольку «Ред Булл » не способен победить:

«За счет чистой скорости – нет.

Мало что играет в нашу пользу: нет быстрых поворотов, есть высокие поребрики – все, что наша машина не любила в прошлом.

Пожалуй, в плюс идет холодная погода, которую прогнозируют. Кроме того, в Канаде есть знаменитая Стена чемпионов, где разбивали болиды даже чемпионы мира. Гонки там всегда хаотичные».

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