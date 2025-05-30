Вольфф допускает переход Ферстаппена в «Мерседес» в 2026-м, но понимает, что шансы малы (De Telegraaf)

«Мерседес» не прекращает попытки переманить Ферстаппена.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф не оставляет надежд на переход Макса Ферстаппена в 2026 году и все еще «заигрывает» с пилотом «Ред Булл», утверждает De Telegraaf.

«Удалил ли босс «Мерседеса» Тото Вольфф свой профиль на сайте знакомств с гонщиками «Формулы-1»? Нет, пока это не так», – сообщает издание.

Австриец «определенно не исключает» вариант с Ферстаппеном в 2026-м, но понимает, что четырехкратный чемпион мира с высокой вероятностью останется в «Ред Булл». Источники, близкие к Вольффу, ожидают, что Макс не уйдет по окончании нынешнего сезона. В таком случае за «Мерседес» продолжат выступать Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли .

Неясно, может ли Ферстаппен в принципе уйти из «Ред Булл» в конце 2025-го: в прессе появлялась информация о том, что Макс имеет право активировать опцию разрыва, если окажется вне топ-4 чемпионата в конце июня. Советник «Ред Булл» Гельмут Марко назвал «чушью» данные сведения.

Нидерландское СМИ также пишет о ситуации между Расселлом и «Мерседесом»: команда не спешит с продлением контракта, поскольку понимает, что у Джорджа нет других серьезных вариантов. Единственной альтернативой для пилота станет «Ред Булл», если Ферстаппен все же решит уйти.

Ферстаппен останется в «Ред Булл» в 2026-м, если будет в топ-4 в конце июня. Макс почти гарантировал место выше Леклера (It.motorsport)

Гельмут Марко об опции разрыва в контракте Ферстаппена, завязанной на топ-4: «Чушь. Опция есть, но ее содержание конфиденциально»