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«Это ошибка команды, а не пилота, вины Хэмилтона нет». Макс Ферстаппен ждет штраф Хэмилтону за блокировку в квалификации в Монако

Ферстаппен ждет штраф Хэмилтону за блокировку.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Монако, а также прокомментировал инцидент, который случился по ходу сессии.

Льюису Хэмилтону не сообщили о том, что Ферстаппен, догонявший его, был на быстром круге, и пилот «Феррари» заблокировал траекторию Максу. Стюарды сообщили, что расследуют инцидент после сессии.

«Не слишком приятно оказываться в ситуации, когда ты движешься по трассе на высокой скорости, а другая машина внезапно тебя блокирует.

Я видел, что команда сказала Льюису, что я по трассе медленно, хотя в тот момент я очевидно был на быстром круге. Так что вины именно Льюиса здесь никакой нет.

Мы с ним уже успели быстро обсудить случившееся. Тут все очень просто, и таких вещей не должно происходить. Но это была ошибка команды, а не пилота.

Ожидаю ли я штрафа? Если посмотреть на исторические примеры – то да. Но в большей степени это вина команды. Однако обычно в квалификациях судьи строго относятся к подобным инцидентам.

Что касается самой квалификации, то в основном мы теряли время на втором секторе. В медленных поворотах, где машине требуется хорошее механическое сцепление с трассой. Которого у нас нет.

Я просто не мог прибавить в скорости в сравнении с практикой. Каждый раз, когда я заезжал на поребрик или когда колесо отрывалось от поверхности в повороте, машина резко теряла сцепление с трассой. Так что как только я увидел то, как улучшаются времена на круге по ходу квалификации, я сразу понял, что мы не будем участвовать в борьбе за поул.

Удивлен ли я этому? Не особо. Я знаю, что наша машина не очень быстра на низких скоростях. А в квалификациях в этом году плотная борьба идет с участием сразу нескольких команд. Так что если ты чувствуешь нехватку баланса машины в таких поворотах, у тебя ничего не получится», – рассказал Ферстаппен.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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