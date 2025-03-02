Технический директор «Ред Булл»: «Сложно что-то говорить о расстановке сил на Гран-при Австралии – в пелотоне есть четыре быстрых команды»

Ваше не готов обсуждать шансы «Ред Булл» на старте сезона.

Технический директор «Ред Булл » отметил, что по итогам тестов затрудняется что-то сказать о расстановке сил в пелотоне.

«Тесты прошли не так гладко, как того ожидала команда, но лучше обнаружить проблемы на тестах, чем позже. Ведь именно этого мы и были в Бахрейне – чтобы разобраться в особенностях работы болида.

Я не так доволен, как мог бы, поскольку временами машина реагировала не так, как нам хотелось. Но работа движется в правильном направлении. Разве что прогресс в работе в этом направлении, возможно, не столь велик, как мы того ожидали, и как раз над этим нам нужно работать в преддверии первой гонки сезона, а также в дальнейшем.

Думаю, сейчас очень сложно что-то говорить о расстановке сил на Гран-при Австралии . Да, как вы могли видеть, в пелотоне есть четыре очень быстрых команды, и в их число входит «Ред Булл». Однако мы не слишком всматривались в то, что делали другие команды, мы занимались своей работой», – рассказал Ваше.

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