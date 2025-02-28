Льюис Хэмилтон: «Учиться и приспосабливаться к управлению болидом «Феррари» – это действительно увлекательно»

Хэмилтон поделился впечатлениями от болида «Феррари».

Льюис рассказал, как прошли первые два дня предсезонных тестов в Бахрейне и как идет процесс адаптации к новой команде и совершенно новому для него болиду.

«Пока рано говорить о чем-то конкретном, но мне очень нравится управлять этим болидом. Мы постепенно сближаемся.

Первый день прошел средне. Но в целом нормально. При этом мы в полном объеме выполнили рабочий план.

Мы тестируем кучу разных вещей. Так что я пока не меняю настройки болида и не задаю направление для работы, в котором хотел бы двигаться. Пока мы просто выполняем все необходимые действия.

Во второй день мне удалось чуть больше поработать над взаимодействием со своим гоночным инженером. И пока мне очень нравится управлять этой машиной.

На данный момент нам еще есть к чему стремиться, и я постепенно, шаг за шагом, стараюсь выжимать из машины чуть больше скорости.

И все настройки очень сильно отличаются. То есть даже такие вещи, как баланс тормозов и так далее, очень сильно отличаются от того, с чем я сталкивался в предыдущей команде.

Я не говорю о том, что теперь мне нужно переучиться – скорее как бы заново освоить новый способ работы с машиной с учетом особенностей ее управления.

Этой машине нравится, когда ей управляют иначе (чем привык Льюис). И учиться этому, приспосабливаться – это действительно увлекательно. И я могу сказать, что в данный момент уверенно чувствую себя за рулем машины, и что она хорошо реагирует на мои действия. Второй день прошел хорошо, мы постепенно движемся вперед в вопросе подбора оптимальных настроек», – рассказал Хэмилтон.

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