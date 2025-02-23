Льюис Хэмилтон: «Если мне повезет, и я смогу выиграть титул – не вижу причин заканчивать карьеру в ближайшее время»
Хэмилтон высказался о продолжении карьеры.
Пилот «Феррари» заявил, что может провести в команде и больше двух лет, на которые рассчитан его нынешний контракт.
Льюис отметил, что не уйдет из «Ф-1» раньше времени даже в том случае, если болид Скудерии не оправдает надежд.
«Если мне повезет, и я смогу выиграть еще один титул – а эту цель, очевидно, мы и ставим перед собой, – то я не вижу причин заканчивать карьеру в ближайшее время.
Тем не менее, пока рано рассуждать о том, что нас ждет в предстоящем сезоне. При этом мы точно знаем, что между ведущими командами будет идти очень плотная борьба. Ведь мы пока даже не видели новые болиды всех команд», – рассказал Хэмилтон.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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