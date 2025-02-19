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Шарль Леклер: «Логичной целью на этот сезон должна быть победа в Кубке конструкторов»

Леклер рассказал о целях на сезон-2025.

Пилот «Феррари» отметил, что вместе со своим новым напарником по команде Льюисом Хэмилтоном постарается помочь Скудерии сделать еще один шаг вперед и выиграть Кубок конструкторов.

«Прошлый год мы закончили на втором месте в Кубке конструкторов, и при этом оказались очень близки к «Макларену», который выиграл титул. Так что логичной целью на этот сезон должна быть победа в Кубке конструкторов.

При этом я с самого детства мечтал стать чемпионом, и эта мечта никуда не делась с тех пор, как я начал выступать в «Формуле-1». Так что это тоже является моей целью – стать чемпионом по итогам сезона-2025.

Отношения с Хэмилтоном складываются хорошо, мы неплохо ладим. И уже довольно много времени вместе работали на базе в Маранелло.

Подход Льюиса? Я бы не назвал это сюрпризом. Ведь когда к команде присоединяется кто-то вроде Льюиса, одного из самых успешных гонщиков в истории, от его работы ожидаешь чего-то особенного, уникального. И для меня это очень интересный момент, ведь я многому могу научиться, анализируя работу и подход к работе Льюиса. Я с нетерпением жду момента, когда мы оба выедем на трассу и, надеюсь, вернем «Феррари» на вершину.

В то же время сезоны в «Формуле-1» становятся все длиннее, гонок становится все больше. И да, это довольно утомительно с точки зрения физических нагрузок. Но я не думаю, что в этом году подход как-то изменится. И небольшой перерыв с декабря по февраль мы в основном используем для физических тренировок, чтобы держать себя в максимально хорошей форме. Я чувствую, что готов к новому сезону», – рассказал Леклер.

Что показали на первой в истории «Ф-1» общей презентации? Все ливреи и запуск сезона

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
logoФеррари
logoФормула-1
logoШарль Леклер
logoЛьюис Хэмилтон
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