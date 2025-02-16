Карун Чандок: «У Вассера очень прагматичный подход. Все, что его волнует – это следующая гонка»

Чандок оценил стиль управления Вассера.

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что прагматичный подход Вассера идет «Феррари» на пользу, и что с ним команда может добиться больших успехов.

«У него очень богатый опыт работы в «Формуле-1», а еще у него очень уравновешенный и рассудительный характер. Он не лезет в политику, не участвует во всех этой шумихе, которая порой может дестабилизировать состояние команды.

Что мне нравится в Вассере, так это его спокойный, методичный подход к работе. Помню, как увиделся с ним после победы «Феррари» в Мехико. Они там доминировали. Сайнс в той гонке полностью доминировал, одержал уверенную победу, и я спросил Фреда: «Борьба за Кубок конструкторов точно идет, вы сможете это сделать?» На что он ответил: «Нет, мы сейчас вообще не будем об этом говорить».

Он сказал, что сейчас команда разберет гонку, а потом будет готовиться к этапу в Бразилии. Что они просто будут готовиться к следующей гонке. И что все, что его волнует – это следующая гонка. У него очень прагматичный подход к работе», – рассказал Чандок .

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