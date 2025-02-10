Экс-инженер Леклера: «Шарль готов стать по-настоящему великим»

Специалист, работавший с Леклером, сообщил об уникальных качествах монегаска.

Бывший гоночный инженер Шарля Леклера Хави Маркос поделился мнением о таланте гонщика «Феррари».

«Шарль – выдающийся пилот, поистине невероятный талант от природы. С ним было очень весело, мы вместе начали работу в «Феррари», и я очень его уважаю. Мне он так нравится. Как человек он действительно простой, вежливый, он всегда хорошо со мной обращался.

Кроме того, он всегда оставался обычным, скромным человеком. Знаете, легко измениться, если ты молод, знаменит и выступаешь за «Феррари». С ним этого не произошло, что вызывает восхищение.

Его сильной стороной всегда была способность тут же адаптироваться к той машине, которая находится в его распоряжении, и объяснять, что происходит при пилотаже. Он очень сильно меняет настройки – даже выходит за обычные рамки того, что предлагают инженеры. Он способен мыслить нестандартно с технической точки зрения.

Он так вырос в гоночном плане, сильно себя проявляет в плане работы с шинами. Но, на мой взгляд, он справляется со всем. Он готов стать по-настоящему великим», – заявил Маркос, ныне работающий в гонках на выносливость.

Специалист высказался о бывших напарниках Леклера Себастьяне Феттеле и Карлосе Сайнсе , а также грядущем противостоянии с Льюисом Хэмилтоном :

«С Себастьяном у него всегда были очень уважительные отношения, и он многому научился, особенно вниманию к деталям.

Сайнс – очень стабильный гонщик, трудолюбивый, и мы всегда ориентировались на него в этом плане. У Шарля и Карлоса всегда были формальные, корректные отношения. Они разные люди, и логично, что могли случаться разногласия – такое бывает. Но они всегда общались конструктивно.

Шарль хорошо воспринял [новость о приходе Хэмилтона]. Конечно, он был в курсе всего, в курсе переговоров, и это не стало неожиданностью. Он сразу же подумал о том, чему может научиться у Льюиса, чтобы расти – правильному подходу в автоспорте.

[У «Феррари» перед стартом сезона-2025] хорошая база, машина-2024 была быстрой. Это основа для успеха, и в Маранелло очень сильные специалисты. Есть и гонщики – все мы знаем о Шарле, а Хэмилтону предстоит освоиться, это нормально. Чем быстрее он адаптируется, тем лучше для «Феррари» и него самого».

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