Гюнтер Штайнер о Хэмилтоне и Леклере: «Выступая на таком уровне, у себя в напарника ты хочешь видеть как можно более сильного гонщика»

Штайнер высказался о соперничестве Хэмилтона и Леклера.

Бывший руководитель «Хааса » считает, что выступления за «Феррари» сделают сильнее и Льюиса Хэмилтона , и Шарля Леклера , поскольку те смогут почерпнуть многое из особенностей работы друг друга.

«Если ты хороший гонщик и выступаешь на таком уровне, то у себя в напарниках ты будешь хотеть видеть как можно более сильного гонщика. Потому что это будет для тебя дополнительным стимулом, поможет двигаться вперед.

Так что Шарль может многому научиться у Льюиса, например с точки зрения гоночных умений. Как делать определенные вещи, как с этим справляться. При этом Льюис тоже может многому научиться в Шарля, ведь он очень хорош с точки зрения квалификационного темпа.

Ты получаешь данные телеметрии от очень быстрого напарника, это поможет тебе самому стать быстрее. А вот если у тебя медленный напарник, то и настройки болида у него будут другими, все будет иначе. Быстрый напарник же сделает тебя быстрее. На стороне Льюиса огромный опыт, он допускает совсем мало ошибок», – рассказал Штайнер .

Инсайды о «Феррари» при Хэмилтоне. Он теперь №1? А что Леклер? Болид ускорили на секунду?