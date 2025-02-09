Гюнтер Штайнер о Хэмилтоне и Леклере: «Выступая на таком уровне, у себя в напарника ты хочешь видеть как можно более сильного гонщика»
Бывший руководитель «Хааса» считает, что выступления за «Феррари» сделают сильнее и Льюиса Хэмилтона, и Шарля Леклера, поскольку те смогут почерпнуть многое из особенностей работы друг друга.
«Если ты хороший гонщик и выступаешь на таком уровне, то у себя в напарниках ты будешь хотеть видеть как можно более сильного гонщика. Потому что это будет для тебя дополнительным стимулом, поможет двигаться вперед.
Так что Шарль может многому научиться у Льюиса, например с точки зрения гоночных умений. Как делать определенные вещи, как с этим справляться. При этом Льюис тоже может многому научиться в Шарля, ведь он очень хорош с точки зрения квалификационного темпа.
Ты получаешь данные телеметрии от очень быстрого напарника, это поможет тебе самому стать быстрее. А вот если у тебя медленный напарник, то и настройки болида у него будут другими, все будет иначе. Быстрый напарник же сделает тебя быстрее. На стороне Льюиса огромный опыт, он допускает совсем мало ошибок», – рассказал Штайнер.
Инсайды о «Феррари» при Хэмилтоне. Он теперь №1? А что Леклер? Болид ускорили на секунду?
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