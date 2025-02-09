  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гюнтер Штайнер о Хэмилтоне и Леклере: «Выступая на таком уровне, у себя в напарника ты хочешь видеть как можно более сильного гонщика»
0

Гюнтер Штайнер о Хэмилтоне и Леклере: «Выступая на таком уровне, у себя в напарника ты хочешь видеть как можно более сильного гонщика»

Штайнер высказался о соперничестве Хэмилтона и Леклера.

Бывший руководитель «Хааса» считает, что выступления за «Феррари» сделают сильнее и Льюиса Хэмилтона, и Шарля Леклера, поскольку те смогут почерпнуть многое из особенностей работы друг друга.

«Если ты хороший гонщик и выступаешь на таком уровне, то у себя в напарниках ты будешь хотеть видеть как можно более сильного гонщика. Потому что это будет для тебя дополнительным стимулом, поможет двигаться вперед.

Так что Шарль может многому научиться у Льюиса, например с точки зрения гоночных умений. Как делать определенные вещи, как с этим справляться. При этом Льюис тоже может многому научиться в Шарля, ведь он очень хорош с точки зрения квалификационного темпа.

Ты получаешь данные телеметрии от очень быстрого напарника, это поможет тебе самому стать быстрее. А вот если у тебя медленный напарник, то и настройки болида у него будут другими, все будет иначе. Быстрый напарник же сделает тебя быстрее. На стороне Льюиса огромный опыт, он допускает совсем мало ошибок», – рассказал Штайнер.

Инсайды о «Феррари» при Хэмилтоне. Он теперь №1? А что Леклер? Болид ускорили на секунду?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
logoГюнтер Штайнер
logoФормула-1
logoШарль Леклер
logoХаас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Брэд Питт в тизере фильма «Ф-1». Релиз – 27 июня
239 минут назадВидео
Карлос Сайнс: «В «Уильямсе» тоже есть одержимость стремлением добиться успеха, как было и в «Феррари»
сегодня, 16:49
Жак Вильнев: «В определенной степени современные болиды «Ф-1» переросли трассу «Спа»
11сегодня, 15:24
«Может я и сам поучаствую». Том Кристенсен готов присоединится к Ферстаппену и Алонсо в гонке «24 часа Ле-Мана»
2сегодня, 14:28
Тото Вольфф: «Расселл готов к борьбе за титул»
4сегодня, 13:14
Джонни Херберт: «Для Хэмилтона очень важную роль всегда играла мотивация»
3сегодня, 11:48
Валентино Росси: «Мне бы было очень интересно посмотреть, как Льюис Хэмилтон справится со всеми задачами в «Феррари»
1сегодня, 10:17
Култхард примет участие в «Гонке чемпионов»
сегодня, 08:50
«Заубер» продаст демонстрационный болид 2025 года на аукционе
1сегодня, 08:14
Берни Экклстоун: «Хэмилтон не протянет два сезона в «Феррари»
32вчера, 16:55
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото
Дамир Идиятулин стал абсолютным победителем Зимнего кубка РДС по дрифту
27 января, 14:02Фото
Стример Melharucos о запрете материться гонщикам «Ф-1»: «Когда там уже выборы нового президента ФИА? Этот уже задушил всех»
123 января, 15:50Игры
Зимний Кубок РДС по дрифту пройдет 24 и 25 января на территории Центра технических видов спорта «Москва»
221 января, 10:50Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге с 7 по 9 февраля
15 января, 09:40Фото
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября 2024, 07:30
Рекомендуем