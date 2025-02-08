Новый сезон Drive to Survive выйдет 7 марта
«Формула-1» и Netflix анонсировали седьмой сезон сериала Drive to Survive.
Новые серии, посвященные событиям 2024 года в «Ф-1», выйдут на стриминговой платформе 7 марта.
14-16 марта состоится первый этап сезона-2025 – Гран-при Австралии.
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Изображение: сайт «Формулы-1»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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