Новый сезон Drive to Survive выйдет 7 марта

«Формула-1 » и Netflix анонсировали седьмой сезон сериала Drive to Survive.

Новые серии, посвященные событиям 2024 года в «Ф-1», выйдут на стриминговой платформе 7 марта.

14-16 марта состоится первый этап сезона-2025 – Гран-при Австралии .

Netflix поборется за право показа «Формулы-1» на территории США

«Никакой паранойи не было». Хорнер отрицает беспокойство из-за «злодейского» образа «Ред Булл» в фильме «Ф-1»

Изображение: сайт «Формулы-1»