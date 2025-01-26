Джонни Херберт: «У «Макларена» нет необходимости сразу вмешиваться в борьбу гонщиков и диктовать условия»
Бывший пилот «Формулы-1» отметил, что если Ландо Норрис или Оскар Пиастри действительно хотят бросить вызов Максу Ферстаппену в борьбе за титул, одному из них нужно будет побороть напарника и получить психологическое преимущество.
В качестве примера Херберт привел Михаэля Шумахера, с которым он выступал в «Бенеттоне».
«По своему опыту – а он основывается в том числе на выступлениях вместе с Михаэлем Шумахером, – я могу сказать, что Михаэль в первую очередь старался сделать так, чтобы именно он был доминирующей силой.
И делал он это еще до того, как вы выходили на старт первой гонки сезона. То же самое пытается делать Макс Ферстаппен – он старается делать так, чтобы самому контролировать свою судьбу и чтобы все зависело только от него, вне зависимости от того, кто является его напарником. Относится ли это в той же мере к «Ред Булл»? Немного, но в основном Ферстаппен говорит и действует за себя.
И это то, что должны сделать Ландо Норрис и Оскар Пиастри в «Макларене». Что в этой ситуации делать «Макларену»? Ну, позволить ситуации развиваться.
Думаю, что в начале сезона в «Макларене» позволят этому случиться и гонщики будут бороться. Потому что у них нет необходимости вмешиваться и диктовать условия с первых же гонок – в Австралии, Китае и так далее.
Будет не очень хорошо, если в «Макларене» сразу встанут на сторону одного гонщика. И это вопрос психологического противостояния.
Сейчас я уже знаю, что в соперничестве с Михаэлем мне нужно было быть сильнее, чем я был тогда. Именно поэтому я сейчас все это говорю. У Михаэля я научился тому, что ты должен быть силен психологически», – рассказал Херберт.
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