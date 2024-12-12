WRC. Система начисления очков сменится в 2025-м, представлен регламент-2027 с удешевленными вдвое машинами

ФИА анонсировала новые спортивные и технические правила в ралли.

Чемпионат мира по ралли (WRC) сменит систему начисления очков в 2025 году, сообщила ФИА .

В 2024 году очки на ралли начислялись и за субботу, и за воскресенье, и за особый спецучасток – Power Stage, что негативно воспринималось болельщиками и гонщиками.

В следующем сезоне баллы будут получать топ-10 пилотов по итогам всего ралли по схеме 25-17-15-12-10-8-6-4-2-1, а также пять быстрейших экипажей на Power Stage по схеме 5-4-3-2-1.

Кроме того, представлен регламент на сезон-2027. Стоимость машин ограничена 345 000 евро путем введения лимита на отдельные компоненты. Как сообщила ФИА, затраты на болиды будут сокращены более чем на 50 процентов.

По информации Autosport, скорость машин будет ниже, чем нынешней категории Rally1, и сравнима с показателями автомобилей WRC 2012-2016 годов. Регламент потенциально позволит производителям вести параллельные программы в WRC и чемпионате мира по ралли-кроссу – возможно, с разными силовыми установками.

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