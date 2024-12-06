Хэмилтон показал шлем для последней гонки за «Мерседес»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подготовил специальный шлем для Гран-при Абу-Даби, который станет для него заключительным в составе немецкой команды.

В 2025 году семикратный чемпион «Формулы-1» будет выступать за «Феррари».

На ливрее размещены трехлучевые звезды «Мерседеса», в том числе красная – в честь трехкратного чемпиона мира и неисполнительного директора команды Ники Лауды , ушедшего из жизни в 2019-м, а также слово Danke – «спасибо».

Льюис Хэмилтон об уходе из «Мерседеса»: «Рекорды и титулы говорят сами за себя. Конец эпохи для меня, команды и истории «Ф-1»

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Фото: соцсети команды «Мерседес»