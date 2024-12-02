Джордж Расселл: «Ожидал аварию с Ферстаппеном на старте Гран-при Катара»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл проанализировал проигранный старт с поула на Гран-при Катара в борьбе с соперником из «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
«Честно говоря, я ожидал аварию, но в конечном счете мы облегчили ему жизнь, потому что и Льюис [Хэмилтон], и я провели ужасный старт. Обгон получился довольно простым для него, и это разочаровывает.
Странно: когда ситуация складывается и машина быстрая, кажется, что все работает так здорово. Когда болиду немного не хватает темпа, все, похоже, складывается плохо, и вот отличный пример», – заявил Джордж.
Макс Ферстаппен: «Расселлу лучше пойти ## ###, я полностью потерял уважение к нему. Никогда не видел, чтобы пилот подставлял другого так жестко»
Джордж Расселл: «Кто мог подумать, что молодой парень из «Уильямса» победит Хэмилтона в первый год в «Мерседесе»
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