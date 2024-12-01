Макс Ферстаппен: «Очень хорошая гонка. Горжусь ребятами – они все заслужили эту победу»
Пилот «Ред Булл» подвел итоги гонки, рассказав о том, что триумф стал возможен только благодаря хорошей командной работе.
«Очень хорошая гонка. Конечно, машина еще во вчерашней квалификации начала работать намного лучше, да и сегодня мы были очень быстры на первом отрезке гонки. Мы с Ландо ехали в диапазоне 1,8 секунды и постоянно атаковали, давили друг на друга. И, если честно, это было очень весело.
Уровень сцепления с трассой был очень высоким, и в этом году шины держались очень хорошо. Благодаря этому ты мог получать удовольствие, атакуя за рулем болида и нагружая шины. Мы сделали первый отрезок очень длинным. После этого на трассе пару раз появлялась машина безопасности, в этих ситуациях нужно было быть внимательными, но в итоги я очень рад результату.
Мы довольно давно не были столь конкурентоспособны в сухих условиях, я горжусь всеми ребятами в команде, ведь нам удалось перевернуть ситуацию. Все они заслужили эту победу», – рассказал Ферстаппен.
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