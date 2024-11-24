Кристиан Хорнер: «Ферстаппен провел выдающийся сезон и в полной мере заслужил четвертый титул»

Хорнер считает четвертый титул Ферстаппена полностью заслуженным.

Руководитель «Ред Булл » отметил, что Макс провел чемпионат лучше и стабильнее своих соперников и по праву выиграл титул по итогам Гран-при Лас-Вегаса.

«В этом году Макс был в своей лиге, он был неподражаем. Просто выдающийся сезон. Он выиграл восемь Гран-при – это более чем вдвоем больше, чем у любого другого гонщика.

Он невероятным образом начал этот сезон. У нас было тяжелое лето, но Макс никогда не терял концентрацию. Он продолжал выкладываться на полную, выжимая из машины больше, чем было возможно, добиваясь результатов, демонстрируя отличные выступления. Он в полной мере заслужил свой четвертый титул. С которым вошел в список элитных гонщиков «Формулы-1»

У меня не хватит слов, чтобы в достаточной степени описать тот уровень, на котором Макс провел этот сезон – как он держался в целом, как работал с командой и своим гоночным инженером. Это был выдающийся сезон в его исполнении», – рассказал Хорнер .

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